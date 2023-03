Rosennacht: Wie fällt der Bachelor David seine Entscheidung?

David Jackson verlässt sich auf seinen Instinkt. Seit einigen Wochen ist er als der neue Bachelor auf der Suche nach der großen Liebe. Im Laufe der Show trifft der Content Creator auf viele Frauen, die den Junggesellen näher kennenlernen wollen. Bei jeder Nacht der Rosen muss das Fitness-Model mehrere Damen rauswählen. Promiflash wollte von David wissen, wie er die richtige Entscheidung fällt.

Der 32-Jährige scheint sich im Voraus viele Gedanken gemacht zu haben, wie er im Promiflash-Interview verriet: "Ich habe ja eine Vorstellung davon, was ich in einer Partnerin suche und auch, was ich in eine Partnerschaft bringen kann." Laut David gebe es einen ausschlaggebenden Grund: "Wenn ich merke, dass unsere Vorstellungen einfach nicht zusammenpassen und auch die Vorstellungen einer Zukunft zu sehr voneinander abweichen, passt es gegebenenfalls einfach nicht."

In der vergangenen Folge mussten Manina und Maike die Villa verlassen und sich von David verabschieden. Den Entschluss habe er folgendermaßen getroffen: "Ich hatte mit beiden auch diverse Gespräche. Das war am Ende eine Entscheidung nach Bauchgefühl", erklärte er gegenüber Promiflash.

