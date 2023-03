"So cool": Chrissy Teigen fand Kaiserschnitt extrem spannend

Chrissy Teigen (37) hatte gar keine Probleme mit ihrem Kaiserschnitt. Zusammen mit ihrem Mann hat sie drei Kinder: Ihre beiden Töchter Luna (6) und Esti, sowie ihren Sohn Miles (4). Ihr jüngster Nachwuchs Esti kam schließlich mit einem Kaiserschnitt auf die Welt. Doch vor der Operation bei der Geburt hatte das Model offenbar so gar keine Angst: Chrissy verfolgte ihren Kaiserschnitt total interessiert.

Im Interview mit People offenbart Chrissy, dass sie ihren Kaiserschnitt eigentlich sogar total spannend fand. "Ich war so aufgeregt, weil ich dachte: 'Ja, ich habe es zweimal vaginal gemacht. Lasst es uns versuchen'", erinnert sie sich. Ihr habe der Gedanke gefallen, dass sie beide Erfahrungen machen darf und darüber hinaus seien Operationen etwas Spannendes: "Ich habe Fotos über dem Sitz gemacht. Ich habe die verrücktesten Bilder von der Nabelschnur und allem. [...] Es ist wirklich verrückt, aber ich finde es trotzdem so cool." Bei ihrem Gynäkologen habe sie sich dann auch genau über den Vorgang informiert und habe fasziniert gelauscht, was er ihr über die Nutzung von Nabelschnurgewebe erzählte.

Chrissy ist bekannt dafür, dass sie mit ihren Erfahrungen vor und nach der Geburt offen umgeht. So zeigte sie kurz nachdem Esti das Licht der Welt erblickt hatte, wie sie bei Instagram eine Bauchbinde-Technik ausprobierte. Das sollte helfen, die Körpermitte nach der Geburt zu stützen: "Ich habe meinem Mutterleib heute Liebe und Heilung geschenkt."

Getty Images Chrissy Teigen mit John Legend auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Tochter im Jahr 2023

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern am Valentinstag 2023

