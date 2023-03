"Höhle der Löwen"-Neuzugang lernte seine Frau im Netz kennen

Tillman Schulz plaudert aus dem Nähkästchen! Gemeinsam mit Janna Ensthaler steigt der Unternehmer neu bei Die Höhle der Löwen ein – und wird dort künftig als Investor verschiedene Gründer und Start-ups unter die Lupe nehmen. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat läuft es super für den jüngsten Löwen der Show-Geschichte: Er ist seit 13 Jahren glücklich an seine Frau Cosima vergeben, mit der er zwei Kinder hat. Seine Liebste hat Tillman damals via Social Media kennengelernt...

Das enthüllte der 33-Jährige jetzt im Bunte-Interview. Tillman sei gerade mal 20 Jahre alt gewesen, als er Cosima in einem italienischen Restaurant in Dortmund entdeckte und den Kellner nach ihrem Namen fragte. "Damals hat man noch mehr Facebook genutzt als Instagram. Ich habe sie gesucht, gefunden und angeschrieben", erinnert sich der Investor. "Cosima hat damals in München studiert. Ich habe ihr gesagt: 'Lass uns mal zusammen essen gehen, ich buche einen Flug und komme zur dir." Daraus sollte schließlich eine süße Liebesgeschichte werden!

Im Jahr 2018 hat Tilman seine Cosima dann schließlich geheiratet. Im Interview verriet er auch ein süßes Detail über ihre Hochzeit: Zum Dessert gab es für alle Vanilleeis mit Schokoladensoße. Warum nichts Schickeres? "Das hat nichts mit Geiz zu tun", betonte der TV-Star. "Ich bin ein echter Dortmunder Jung', mir schmeckt das einfach am besten."

Instagram / tillman_schulz Tillman Schulz und seine Frau Cosima

Instagram / tillman_schulz Tillman Schulz und seine Frau Cosima

RTL / Bernd-Michael Maurer Investor Tillman Schulz

