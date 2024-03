Das sind Tillman Schulz' erste Worte nach "Let's Dance"-Aus

Für Tillman Schulz (34) und Patricija Ionel (29) hat es sich in Show zwei von Let's Dance ausgetanzt. Polarisiert hat der Unternehmer während seiner Teilnahme vor allem mit der harten Kritik der Jury und den gegenseitigen Seitenhieben mit Juror Joachim Llambi (59). Nun meldet sich der Unternehmer erstmals im Interview mit RTL zu Wort: "Tänzerisch war doch klar, dass [...] eng wird." Dabei spielt Tillman darauf an, dass er seit der Kennenlernshow stets bloß sieben Punkte erreichte. Er nimmt es aber gefasst: "Ich habe alles erreicht: Ich hatte die beste Tanzpartnerin, ich hatte meine Wunschpartnerin."

Dass sein Tanzabenteuer nun schon ein Ende gefunden hat, finde Tillman aber durchaus traurig – er wäre gerne noch eine Weile geblieben! "Ich wollte unbedingt mit dir noch ein paar Wochen trainieren. Es war eine komplett andere Reise als sonst bei mir und ich habe das voll genossen. Deswegen ist es wirklich schade", erklärt er. Nun wolle sich Tillman wieder seinen Pflichten widmen – bei den vielen und harten Trainingseinheiten ist immerhin vermutlich auch einiges liegen geblieben. "Nächste Woche werde ich wahrscheinlich schon in den Flieger steigen, nach Los Angeles zum Arbeiten", berichtet der 34-Jährige.

Offenbar war aber nicht nur die niedrige Jury-Punktzahl Schuld am "Let's Dance"-Aus des Investors. Auch bei den Zuschauern konnte er sich in der vergangenen Sendung nicht viele Fans machen. "Das Publikum steht sogar für Tillman auf. In welcher Staffel hat sich das eigentlich etabliert, dass die bei jedem auch noch so grauenvollen Tanz aufstehen?" oder auch "Tillman, Verlierer der Herzen", lauten die harten Urteile der Nutzer auf X.

Getty Images Daniel Hartwich, Tillman Schulz und Mark Keller bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Tillman Schulz und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

