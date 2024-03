War Tillman Schulz' "Let's Dance"-Exit in Show zwei fair?

Tillman Schulz' Zeit bei der beliebten Tanzshow Let's Dance ist seit Freitagabend vorbei! Der Die Höhle der Löwen-Investor und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel (29) bekamen die wenigsten Anrufe der Zuschauer und flogen aus dem Rennen. Die Promiflash-Leser finden diese Entscheidung größtenteils gerechtfertigt. In einer aktuellen Umfrage [Stand: 9. März, 10:15 Uhr] gaben 1.008 von insgesamt 1.148 Teilnehmern – also 87,8 Prozent des Gesamtergebnisses – an, dass sie mit dem Exit zufrieden sind. Nur 140 Leser – also 12,2 Prozent – wollten, dass ein anderes Tanzpaar die Show verlässt.

Angeblich sollen zwischen Tillman und dem Juror Joachim Llambi (59) am Set der Show bereits nach der Auftaktsendung die Fetzen geflogen sein! Wie Bild aus Produktionskreisen erfahren haben will, soll sich der Unternehmer über das kritische Feedback des Profis aufgeregt und dieses als "stillos" bezeichnet haben. Llambi habe sich wiederum über eine "Belehrung" seitens des Kandidaten echauffiert. Bislang äußerten sich die beiden jedoch nicht persönlich zu diesem angeblichen Streit hinter den Kulissen.

Tillman flog zwar bereits in der zweiten Show aus dem Rennen – doch er ist nicht der erste Teilnehmer, der "Let's Dance" in diesem Jahr verlassen musste. In der Vorwoche musste sich die Comedienne Maria Clara Groppler (25) geschlagen geben. Ihr frühes Aus schlug allerdings hohe Wellen, denn der Profitänzer Mikael Tatarkin schoss daraufhin gegen die Produktion. "Vermutlich ist Maria die talentierteste Partnerin, die jemals rausgeflogen ist in der ersten Runde", beschwerte er sich im RTL-Interview.

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi, Tänzer

Anzeige

Getty Images Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin bei "Let's Dance"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de