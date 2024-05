"Let's Dance"-Finale ohne Tillman Schulz und Mark Keller!

Am Freitag ist es so weit: Let's Dance geht für dieses Jahr zu Ende! Beim großen Finale dürfen gemäß der Tradition auch bereits ausgeschiedene Stars noch einmal über die Tanzfläche schweben. Allerdings werden die Zuschauer dieses Jahr auf zwei der Promis verzichten müssen. Wie RTL in einem Statement bekannt gab, werden Mark Keller (59) und Tillman Schulz (34) nicht dabei sein! "Mark Keller und Kathrin Menzinger (35) können wegen seiner Verletzung leider nicht im Finale tanzen. Und auch Tillman Schulz ist verletzt und muss auf seinen Final-Auftritt mit Patricija Ionel (29) verzichten", heißt es.

Mark hat die Show erst vor wenigen Wochen freiwillig verlassen. Wie er in einem Video auf seinem Instagram-Account verriet, hatte er sich an der Achillessehne verletzt! "Deswegen humpele ich da nicht weiter und muss mich bei euch bedanken, denn nur dank euch und dank ihr [Kathrin] bin ich so weit gekommen", hatte er damals gemeint. Tillman hingegen wurde als zweiter Kandidat schon früh aus der Sendung gewählt. Seine Verletzung ist nicht bekannt.

Nach drei Monaten kommt die diesjährige Tanzreise für die verbliebenen Stars jetzt endlich zum Höhepunkt: Choreograf Detlef D! Soost (53), Moderatorin Jana Wosnitza (30) und Musiker Gabriel Kelly (22) sind die Finalisten. Jeder der drei Finalisten wird einen Jurytanz, einen Lieblingstanz und einen Freestyle performen müssen. Die Fans der Show scheinen Jana als Siegerin des Abends zu sehen, doch auch die anderen beiden Teilnehmer haben bereits große Fangemeinden aufgebaut.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Keller und Ekaterina Leonova

Anzeige Anzeige

Getty Images Patricija Ionel und Tillman Schulz im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden trotz ihrer Verletzungen im Publikum sitzen werden? Ja, das Finale werden sie sich sicher nicht entgehen lassen! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de