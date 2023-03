"So froh": Jasmin Tawil wurde aus der Psychiatrie entlassen

Sie ist endlich wieder in Freiheit. Jasmin Tawil (40) machte vor einigen Tagen Schlagzeilen, nachdem sie angeblich in Costa Rica verhaftet worden war. Laut eigener Aussage wurde sie gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Frauenstation eingesperrt. Dort soll sich die Schauspielerin mit 40 anderen weiblichen Patienten in einem Saal befunden haben. Doch jetzt gibt es offenbar Entwarnung: Jasmin wurde wieder entlassen.

Heute Morgen durfte die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihre ersten Schritte in Freiheit machen. "Ich kann es überhaupt noch nicht glauben. Ich bin so froh. Es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe", sagte sie kurz nach ihrer Entlassung gegenüber RTL. Und Jasmin hat auch direkt einen Plan, wie es jetzt weiter geht: "Heute werden wir auf jeden Fall einen Tattoo-Laden finden und ich werde mir 'freedom' oder 'libertate' auf meinen Arm tätowieren. Jetzt weiß ich, wie Leute sich fühlen, die im Gefängnis sind."

Von ihrem Sohn ist sie allerdings immer noch getrennt. "Das Gute ist, er ist ja in Amerika geboren, also er ist Amerikaner. Also werde ich zur amerikanischen Botschaft, fragen, ob die mir vielleicht helfen können, mit einem Familienanwalt. Und sofort wird verklagt", kündigte Jasmin den Tränen nahe an. Sie wolle einfach nur ihren Sohn wiederhaben.

Twitter / YasminMadelein3 Jasmin Tawil, ehemalige GZSZ-Darstellerin

Getty Images Jasmin Tawil, Schauspielerin

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

