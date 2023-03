So läuft es bei Dschungelkönigin Djamila mit den Männern!

Djamila Rowe (55) ist zufrieden! Die diesjährige Siegerin des Dschungelcamps eroberte während ihrer Zeit in Australien die Herzen der Zuschauer. Ganz anders hatte das jedoch mit den Männern ausgesehen. In einem Gespräch mit Mitcamperin Jolina Mennen (30) gab die Berlinerin preis: Sie hatte nie den passenden Partner finden können. Es schien, als hätte sie die Hoffnung auf eine Beziehung aufgegeben. Doch wie läuft es bei Djamila jetzt mit den Männern?

"Ich hätte momentan gar keine Zeit für eine Beziehung oder jemanden neu kennenzulernen. Ich bin viel unterwegs in anderen Städten und kann mich jetzt nicht so auf einen Mann konzentrieren", erklärt Djamila in einem Interview mit Bild. Doch damit scheint sie auch ganz zufrieden zu sein: "Es ist aktuell nicht so, dass ich sage 'Oh, da muss jetzt abends jemand sein, der meine Hand streichelt'", plaudert sie aus.

Sollte Djamila aber doch wieder Interesse an einer Beziehung haben, hat sie schon genaue Vorstellungen: "Also auf alle Fälle muss er treu sein, ich lege sehr viel Wert auf die alten Werte." Außerdem wünsche sie sich jemanden, der "zu einhundert Prozent hinter mir steht, verlässlich und humorvoll" ist.

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, Dschungelkönigin 2023

Action Press / AEDT / SplashNews.com Djamila Rowe im November 2021

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, 2021

