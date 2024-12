"Tiefschläge": Djamila Rowe bekam vier Absagen für TV-Jobs

Djamila Rowe (57) steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht und verdient ihr Geld mit Auftritten in TV-Formaten. In diesem Jahr musste die ehemalige Dschungelkönigin jedoch einige Absagen hinnehmen, die sich finanziell bemerkbar machen. "Ja, ich habe den Dschungel 2023 gewonnen. Aber Leute, ich sag' euch eins: Das heißt nichts. Das heißt nicht, dass du ausgesorgt hast. Du musst genauso hart arbeiten, du musst genauso stattfinden. Aber in diesem Jahr habe ich sehr viele Tiefschläge einstecken müssen", erklärt Djamila im RTL-Interview.

Die 57-Jährige habe nach eigener Aussage "vier Absagen hintereinander" kassiert. "Da war dann schon mal der Moment, wo ich dachte: Sollten Sie die Branche wechseln? Nö, machen wir nicht. Ich mach' weiter", erzählt Djamila dem Sender. Trotz der Absagen bleibt sie zuversichtlich: "Wenn man gefallen ist, muss man wieder aufstehen. Ich mache weiter und hoffe, dass 2025 gut wird."

Für ihre Reality-TV-Kollegen und diejenigen, die es noch werden wollen, hat Djamila einen Rat: "Finger weg von TV, Reality und Fernsehen. Lerne einen vernünftigen Beruf. Geh hinter die Kamera, aber nicht vor die Kamera." Der Job biete nämlich keine Garantie, dass dauerhaft Aufträge eintrudeln. "Das, was ich mache, ist nicht sicher. Altersarmut ist immer wieder ein Thema. Alles wird teurer, alles wird weniger. Und die Konkurrenz wird immer größer. Es gibt immer mehr Reality-Darsteller", weiß Djamila. Falls alle Stricke reißen, wolle sie ihr Glück im Marketing versuchen: "Da bin ich mittlerweile auch schon ganz gut integriert."

Action Press / Matthias Wehnert Djamila Rowe, Dschungelkönigin 2023

ActionPress / Tamara Bieber Djamila Rowe, 2022

