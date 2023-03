Frau von "John Wick"-Star Lance Reddick (†) meldet sich

Sie bedankt sich! Am Freitag wurden traurige Nachrichten aus der Filmwelt bekannt: Lance Reddick aus John Wick ist mit nur 60 Jahren überraschend verstorben. Der Schauspieler hinterlässt seine Ehefrau Stephanie, mit der er seit 2011 verheiratet war. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Yvonne und Christopher. Jetzt verabschiedet sich seine Liebste im Netz von Lance und bedankt sich bei den Fans!

"Lance ist viel zu früh von uns gegangen", schreibt sie auf dem Instagram-Kanal des Verstorbenen unter eine Bilderreihe. Die "überwältigende Liebe", die der zweifachen Mutter entgegengebracht werde, geben ihr Kraft in dieser Zeit. "Ich sehe eure Nachrichten und kann gar nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin, sie zu erhalten", fügt sie weiter hinzu.

Laut TMZ wurde Lance am Freitagmorgen in seinem Haus in Studio City im US-Bundesstaat Kalifornien gefunden. Insider aus der Strafverfolgung sollen dem Magazin bereits mitgeteilt haben, dass es sich aber nicht um ein Verbrechen handelte. Derzeit befand er sich eigentlich auf einer Pressetour für seinen neuesten Film und es waren wohl auch weitere Auftritte im TV geplant, die er nun nicht mehr wahrnehmen wird. Ein Statement von offizieller Seite steht derweil noch aus.

Getty Images Lance Reddick, Schauspieler

Getty Images Stephanie Reddick und Lance Reddick im September 2019

Getty Images Lance Reddick und Stephanie Reddick im September 2019

