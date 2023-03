Mit 60 Jahren: "John Wick"-Star Lance Reddick ist verstorben

Traurige Nachrichten aus der Filmbranche. Lance Reddick spielte in seiner Karriere als Schauspieler in zahlreichen Filmen und Serien mit. Große Bekanntheit erlangte er aber vor allem durch seine Rolle in der Krimi-Serie "The Wire", in der er von 2002 bis 2008 den Polizisten Lieutenant Cedric Daniels spielte. Nun müssen seine Fans aber Abschied nehmen: Lance soll am Freitag mit 60 Jahren verstorben sein.

Laut TMZ wurde Lance am Freitagmorgen in seinem Haus in Studio City im US-Bundesstaat Kalifornien gefunden. Insider aus der Strafverfolgung sollen dem Magazin bereits mitgeteilt haben, dass es sich aber nicht um ein Verbrechen handelte. Derzeit befand er sich eigentlich auf einer Pressetour für seinen neuesten Film und es waren wohl auch weitere Auftritte im TV geplant, die er nun nicht mehr wahrnehmen wird. Ein Statement von offizieller Seite steht derweil aber noch aus.

Lance' letzte Rolle spielte er an der Seite von Keanu Reeves (58) in John Wick: Kapitel 4. In dem düsteren Action-Thriller schlüpfte er in die Rolle des Concierge Charon. Diese übernahm er schon in den ersten drei Filmen. Darüber hinaus war er auch in dem berühmten Monsterfilm "Godzilla" von 1998 und dem Nachfolger "Godzilla vs. Kong" zu sehen.

Getty Images Lance Reddick im Mai 2019 in Hollywood

Getty Images Lance Reddick, Schauspieler

Getty Images Lance Reddick, September 2016

