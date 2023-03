Keanu Reeves trauert um "John Wick"-Co-Star Lance Reddick

Keanu Reeves (58) kann es immer noch nicht fassen. Gestern wurden traurige Nachrichten aus der Filmwelt bekannt: Lance Reddick soll am Freitagmorgen mit gerade einmal 60 Jahren verstorben sein. Derzeit gibt es noch kein Statement von offizieller Seite. Der Schauspieler spielte in seiner Karriere zahlreiche Rollen. Darunter auch in allen vier "John Wick"-Filmen. Keanu Reeves trauert jetzt um seinen Co-Star.

Kurz nach seinem Tod veröffentlichten Keanu und "John Wick"-Regisseur Chad Stahelski eine gemeinsame Erklärung zum Gedenken an Lance. "Wir sind zutiefst betrübt und untröstlich über den Verlust unseres geliebten Freundes und Kollegen Lance Reddick", teilten Keanu und Chad in einem Statement mit Variety. "Er war ein absoluter Profi und es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten. Unsere Liebe und Gebete sind bei seiner Frau Stephanie, seinen Kindern, seiner Familie und seinen Freunden. Wir widmen den Film seinem liebevollen Andenken. Wir werden ihn schmerzlich vermissen."

Es ist bereits bekannt, dass Lance' Leiche um 9:30 Uhr morgens in seinem Haus in Studio City in Kalifornien von der Polizei gefunden wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Todesursache des Schauspielers noch unklar. Quellen der Strafverfolgungsbehörden sagen allerdings, dass es sich um einen natürlichen Tod handelt.

Lance Reddick, Schauspieler

Lance Reddick, Juni 2019

Keanu Reeves, Schauspieler

