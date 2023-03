Halle Berry erinnert an "John Wick"-Co-Star Lance Reddick

Sie wird ihn nicht vergessen! Halle Berry (56) und Lance Reddick standen gemeinsam für John Wick: "Chapter 3 – Parabellum" vor der Kamera. Am Freitag wurde die traurige Nachricht bekannt, dass Lance mit gerade einmal 60 Jahren verstorben ist. "John Wick"-Star Keanu Reeves (58) meldete sich gemeinsam mit dem Regisseur der Filme bereits zu Wort. Ihnen schließt sich jetzt auch Halle an: Sie trauert um ihren Kollegen!

"Ich werde nie das breite Lächeln und die herzliche Umarmung vergessen, die Lance mir schenkte, als ich zum ersten Mal das Set von John Wick betrat", schreibt die 56-Jährige unter ihren Instagram-Post zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme des Schauspielers. Nachdem sie der Familie des Verstorbenen ihr Beileid bekundete, beendet sie den Beitrag mit den Worten: "Der Himmel hat einen weiteren Engel. Du wirst vermisst werden, lieber Freund!"

Laut TMZ wurde Lance am Freitagmorgen in seinem Haus in Studio City im US-Bundesstaat Kalifornien gefunden. Insider aus der Strafverfolgung sollen dem Magazin bereits mitgeteilt haben, dass es sich aber nicht um ein Verbrechen handelte. Zu dieser Zeit befand er sich eigentlich auf einer Pressetour für seinen neuesten Film und es waren wohl auch weitere Auftritte im TV geplant, die er nun nicht mehr wahrnehmen wird. Ein Statement von offizieller Seite steht derweil noch aus.

Halle Berry, September 2021

Lance Reddick, Musiker

Halle Berry und Keanu Reeves im Mai 2019

