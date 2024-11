Courtney B. Vance ersetzt Lance Reddick in "Percy Jackson"

Der Tod von Lance Reddick (✝60) erschütterte ganz Hollywood. Im Alter von nur 60 Jahren verstarb der Schauspieler im März des vergangenen Jahres. Eine seiner letzten Rollen war die des Göttervaters Zeus in der beliebten Produktion "Percy Jackson: Die Serie". Da für die Show jedoch weitere Staffeln geplant sind, muss seine Rolle nun neu besetzt werden. Jetzt steht fest, wer in Lance' Fußstapfen treten wird: Courtney B. Vance (64). Dies bestätigte der Schauspieler kürzlich gegenüber Variety. Außerdem versichert er in seinem Statement: "Ich weiß, dass es eine unvergessliche Erfahrung sein wird, in die Rolle des Zeus zu schlüpfen, und ich werde meinem Bruder Lance Reddick, der uns viel zu früh verlassen hat, eine himmlische Umarmung geben."

Lance wird von seinen Filmkollegen und Freunden im Business immer noch schmerzlich vermisst. Der Produzent der "Percy Jackson"-Serie, Dan Shotz, nannte ihn in seinem eigenen Statement dem Magazin gegenüber vor wenigen Tagen eine "Ikone" und lobte sein "wildes und sanftes Talent". Obwohl es nicht einfach gewesen sei, eine Größe wie Lance zu ersetzen, sei er sich sicher, mit Courtney die richtige Wahl getroffen zu haben. "Diese Filmlegende wollte nicht nur die Bücher, sondern auch das Vermächtnis von Lance ehren. Wir können es kaum erwarten, dass ihr alle seht, wie er den Thron besteigt", lobt der Regisseur. Auch Rick Riordan (60), der die Percy-Jackson-Bücher geschrieben hat, ist von Courtney überzeugt. Er selbst nennt ihn in seinem Statement sogar ein "wahres Geschenk der Götter".

Lance verstarb sehr plötzlich. Es dauerte rund einen Monat, bis die offizielle Todesursache publik gemacht wurde. Wie TMZ dann berichtete, sei der "John Wick"-Darsteller an einer ischämischen Herzkrankheit gestorben. Allerdings soll auch eine atherosklerotische Koronararterien-Erkrankung eine Rolle gespielt haben. Nach seinem Ableben trauerten viele Hollywood-Stars öffentlich um ihren Kollegen – darunter Keanu Reeves (60) und Halle Berry (58), die mit ihm an "John Wick" gearbeitet hatten. Auch die Crew von "Percy Jackson" ehrte Lance – sie widmeten ihm eine ganze Folge in der ersten Staffel. Diese habe er nur wenige Wochen vor seinem Tod gefilmt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Courtney B. Vance, März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Lance Reddick, Juni 2019