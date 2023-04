"John Wick"-Star Lance Reddicks Todesursache ist bekannt!

Endlich ist die Todesursache bekannt. Lance Reddick spielte in seiner Karriere als Schauspieler zahlreiche Rollen. Darunter auch in allen vier "John Wick"-Filmen. Doch Mitte März mussten die Fans sich verabschieden: Lance ist an einem Freitagmorgen mit gerade einmal 60 Jahren verstorben. Bisher war nicht bekannt, was seinen frühen Tod verursacht hat. Doch nun gibt es ein offizielles Statement zur Todesursache.

TMZ liegen die Dokumente vor, in denen Lance' Todesursache aufgelistet ist: In dem Bericht wird seine unmittelbare Todesursache mit einer ischämischen Herzkrankheit sowie mit einer athero-sklerotischen Koronararterien-Erkrankung erklärt. Die Sterbeurkunde besagt zudem, dass der Leichnam des Schauspielers eingeäschert werden sollte.

Lance' letzte Rolle spielte er an der Seite von Keanu Reeves (58) in John Wick: Kapitel 4. In dem düsteren Action-Thriller schlüpfte er in die Rolle des Concierge Charon. Diese übernahm er schon in den ersten drei Filmen. Kurz vor seinem Tod war er noch auf Promotion-Tour für den Streifen. Darüber hinaus war er auch in dem berühmten Monsterfilm "Godzilla" von 1998 und dem Nachfolger "Godzilla vs. Kong" zu sehen.

Anzeige

Getty Images Lance Reddick, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Lance Reddick, Juni 2019

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de