Ian McShane trauert um "John Wick"-Co-Star Lance Reddick(†)

Im vergangenen Jahr erschütterten traurige Nachrichten die Fans der "John Wick"-Filmreihe. Lance Reddick, der die Rolle des Charon spielte, verstarb im Alter von nur 60 Jahren. Sein Filmkollege und Freund Ian McShane (82) erinnerte nun an den Verstorbenen, als er bei einer speziellen Jubiläums-Vorführung des ersten Teils der Actionfilme anwesend war. Für ihn war Lance (✝60) ein weiter Mensch, den er für immer "schrecklich vermissen" werde. "Ich fand, dass wir in gewisser Weise ein wirklich gutes Doppelspiel waren, wie wir sagen", sagte Ian laut Entertainment Weekly zu dem Publikum und fügte hinzu: "Ich denke, die Momente mit ihm werden mir [am meisten] in Erinnerung bleiben." Aber Ian freue sich darauf, in dem kommenden "John Wick"-Ableger "Ballerina" noch ein letztes Mal mit Lance auf der Leinwand zu sein.

Nachdem Lance' Tod publik wurde, äußerten sich viele seiner Kollegen und trauerten öffentlich um ihren Freund. Vor allem Keanu Reeves (60) und Halle Berry (58) fanden rührende Worte für den Schauspieler und nannten ihn einen "geliebten Freund" und "absoluten Profi". Doch auch Ian meldete sich damals mit einem traurigen Statement. "Lance war ein wunderbarer Mensch und ein wunderbarer Kollege. Mein tiefstes Beileid, Frieden und Liebe für seine Frau Stephanie und seine ganze Familie", schrieb er damals.

Lance Reddick verstarb an einem Freitagmorgen Mitte März des vergangenen Jahres. Lange war unklar, was der genaue Grund für seinen Tod war. Ungefähr einen Monat später veröffentlichte TMZ offizielle Dokumente, die als unmittelbare Todesursache eine ischämische Herzkrankheit, also eine Erkrankung der Herzkranzgefäße, benannten. Allerdings wurde auch eine athero-sklerotische Koronararterien-Erkrankung bei der Obduktion festgestellt. Lance hinterließ seine Frau Sarah und zwei Kinder.

CapitalPictures Lance Reddick und Ian McShane, in "John Wick: Chapter 4"

Getty Images Lance Reddick, Juni 2019

