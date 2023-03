Iris Klein lässt sich Botox spritzen und Lippen vergrößern!

Iris Klein (55) will ihr Erscheinungsbild optimieren! Nach der skandalträchtigen Trennung von ihrem Mann Peter (55), die sie wochenlang auf Trab hielt und weiterhin hält, will sie jetzt einen kompletten Neuanfang wagen: Die TV-Bekanntheit hat sich schon wieder ins Datingleben gestürzt und ist von ihrer neuen Bekanntschaft Feuer und Flamme. Und auch äußerlich will sie jetzt offenbar einiges ändern: Iris plant einige Beauty-Eingriffe!

Auf Instagram berichtete sie, dass sie von ihren Fans ständig nach ihrem veränderten Aussehen gefragt werde. Bis jetzt habe Iris allerdings nichts an sich machen lassen: "Vielleicht waren das ja wochenlang die Tränen [...], die mein Gesicht so verändert haben", vermutete sie. Doch auf ihrem kommenden Trip in die Schweiz wird die Mutter von Daniela Katzenberger (36) wirklich den Beauty-Doc aufsuchen! "Ich will mir in der Schweiz die Lippen aufspritzen lassen und vielleicht mal Botox machen lassen", verkündete sie. Das Nervengift wolle die 55-Jährige sich neben die Augen injizieren lassen: "Ich bin gespannt, wie es aussieht."

Doch nicht nur den Fans ist Iris' neugewonnener Glanz aufgefallen – auch ihre Tochter Jenny Frankhauser (30) hatte zuletzt das Aussehen ihrer Mutter kommentiert. "Ich habe das Gefühl, die wird jeden Tag schöner. Die ist 20 Jahre gejüngert und sieht so gut aus wie noch nie", hatte die ehemalige Dschungelkönigin geschwärmt.

