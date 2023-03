Kurz vorm Abbruch: Ali Güngörmüş wurde "Let's Dance" zu viel

Kann Ali Güngörmüş (46) mit dem Let's Dance-Druck umgehen? Der Promikoch schwebt derzeit an der Seite von der Profitänzerin Christina Luft (33) über das Parkett der beliebten Tanzshow. In der vergangenen Show lief es für die beiden allerdings weniger rund: Sie landeten auf dem vorletzten Platz und mussten bei der Entscheidung zittern. Rausgeflogen sind am Ende allerdings Younes Zarou (25) und Malika Dzumaev (32). Im Promiflash-Interview offenbart Ali jetzt, dass ihm "Let's Dance" sogar schon zu viel wurde.

Im Interview mit Promiflash verrät Ali, wie sehr ihm das Training der vergangenen Woche an die Nieren ging. "Für mich war die Woche wahnsinnig schwierig, überhaupt einen Tanz auf die Reihe zu kriegen, gegen Mitte der Woche habe ich erst Land in Sicht gesehen. [...] Ich gebe immer mein Bestes, aber ich war kurz davor aufzuhören, abzubrechen", meint der 46-Jährige ehrlich. Er erinnere sich dann aber immer wieder, dass er den kommenden Freitag abliefern müsse, was offenbar neue Motivation bringt. Mit seinem Ergebnis von 17 Punkten sei er aber trotzdem zufrieden: "Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden, das ist nicht ironisch gemeint."

Mitverantwortlich für Alis zurückkommende Motivation sei beim Training aber auch seine Partnerin Christina. "Christina macht Zuckerbrot und Peitsche. Sie ist sehr ehrgeizig, das schätze ich sehr an ihr. Sie lobt mich, wird dann aber auch wieder dominanter, was auch gut ist", findet er. Zusammen haben sie beschlossen, hauptsächlich für sich und das Publikum zu tanzen.

