Ausgetanzt: Dieses Paar verlässt das "Let's Dance"-Parkett

Für dieses Paar endet heute der große Traum vom Let's Dance-Sieg! Auch in dieser Woche gaben die Promis ihr Bestes auf dem Tanzparkett. Zum Teil lieferten die Paare wieder beeindruckende Leistungen ab – einige Kandidaten hingegen konnten die Jury leider nicht überzeugen. Mimi Kraus (39) konnte beispielsweise nur zehn Punkte ertanzen. Am Ende traf es aber ein anderes Paar: Younes Zarou (25) und Malika Dzumaev (32) mussten die Show verlassen!

Diese drei Paar erhielten am wenigsten Anrufe: Mimi und Mariia Maksina (25), Younes und Malika sowie Ali Güngörmüş (46) und Christina Luft (33) mussten zittern. Am Ende traf es dann aber Younes und Mariia – der TikTok-Star und seine Tanzpartnerin konnten die Zuschauer offenbar am wenigsten abholen.

Einige Zuschauer freuten sich natürlich für Mimi und Mariia – andere waren allerdings sehr traurig, dass Younes und Malika nicht zu den Top Ten gehören. "Schade. Younes war sehr sympathisch" oder "Oh, habe ich nicht erwartet", trauerten einige Twitter-User.

RTL / Stefan Gregorowius Mimi Kraus und Mariia Maksina bei "Let's Dance"

Mimi Kraus and Mariia Maksina bei "Let's Dance" 2023

RTL / Stefan Gregorowius Younes Zarou und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

