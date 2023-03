"Lebensverändernd": Lola Weippert macht eine Yoga-Ausbildung

Sie möchte ihr Leben verändern! Lola Weippert (26) ist eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin und moderiert als Gesicht von RTL unter anderem Formate wie Temptation Island oder "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen". Auch im Netz ist die Blondine ein echter Star und setzt sich für mehr Natürlichkeit und Realität auf Social Media ein. Jetzt kehrt Lola Deutschland vorerst den Rücken zu und verwirklicht ihren Traum: Eine Yoga-Ausbildung!

Im Bild-Interview verriet die Moderatorin, wie wichtig dieser Schritt für sie sei: "Ich wollte unbedingt mehr über Yoga wissen und habe diesen Traum jetzt in die Realität umgesetzt." Eine Yoga-Ausbildung sei lebensverändernd, das hätte ihr jede Person gesagt, die diese Ausbildung bereits abgeschlossen hat. Ganze vier Wochen wird Lola alleine in Mittelamerika sein. "Ich reise, ehrlich gesagt, oft alleine und treffe mich dann gegebenenfalls mit Menschen am Zielort", erzählte sie offen.

Nicht immer war die 26-Jährige ein Yoga-Fan, doch ein Erlebnis in Südafrika habe ihre Meinung geändert. "Vor etwas mehr als einem Jahr [...] habe ich das erste Mal einen Yoga-Kurs mitgemacht, der mich so berührt hat, dass ich schlussendlich heulend auf der Matte lag", gab sie zu. Danach habe sich etwas gelöst und Lola habe gewusst, dass Yoga ab jetzt ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens sein würde.

RTL Lola Weippert und Abdu Karakuyu

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Influencerin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

