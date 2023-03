Alexander Zverev litt unter den Gewaltvorwürfen seiner Ex!

Es nahm ihn wohl sehr mit! Alexander Zverev (25) war 13 Monate lang mit Olga Sharypova zusammen, doch dann folgte die Trennung. Seine Ex hatte im Oktober 2020 Gewaltvorwürfe gegen den bekannten Tennisspieler erhoben, welche anschließend gerichtlich entkräftet werden konnten. Somit wurde der heutige Freund von Sophia Thomalla (33) auch in der Öffentlichkeit wieder als unschuldig akzeptiert, doch: Tatsächlich gingen Alexander die Anschuldigungen seiner Ex sehr nah!

In der Doku "Zverev – Der Unvollendete" schildert der 25-Jährige: "Ich habe alles dafür getan, meine Unschuld zu beweisen. Mein Vertrauen zu Frauen ist durch die damaligen Anschuldigungen aber schon ein bisschen gebrochen. Das ist jetzt kein Geheimnis." Schon bevor Olga ihn anklagte, habe der Sportler Probleme damit gehabt, sich Menschen zu öffnen, meint er. Die Tennis-Legende scheint sich sicher: "Aber wenn ich jemanden ran lasse, dann gehört die Person zu mir. Ich habe wirklich nur zwei, drei sehr enge Freunde, aber die liebe ich über alles."

Alexander liebt wohl aber nicht nur seine Freunde, sondern natürlich auch seine Angebetete Sophia. Es heißt, auf sie könne er zählen und sie stärke ihm stets den Rücken. Das Sport-Ass und die Influencerin sind seit Herbst 2021 ein Paar und die beiden zeigten in den vergangenen Monaten via Social Media des Öfteren, wie sehr sie sich allem Anschein nach lieben.

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev bei den Australian Open

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev im jahr 2023

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Jahr 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de