Sophia Thomalla und Alex Zverev "haben kein simples Leben"

Sie mögen es simpel! In einer neuen Dokumentation über das Leben von Tennisstar Alexander Zverev (25) kommt auch sein nächstes Umfeld zu Wort. Dazu zählt natürlich auch seine Freundin Sophia Thomalla (33), mit der er seit Herbst 2021 zusammen ist. Das Paar hält Privates eigentlich so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus. In der Doku gibt Sophia nun einen kleinen Einblick ins Liebesleben der beiden und verrät, was sie und Alex besonders genießen!

"Es sind ja zwei besonders krasse Lebensmodelle, die aufeinandertreffen", erzählt die 33-Jährige in "Zverev – Der Unvollendete" über ihre Beziehung zu dem Tennisspieler. Auf der einen Seite wäre da der Profisportler, der wie die Moderatorin sagt viel "Kontinuität" brauche, auf der anderen Seite sie selbst: "Mein Leben ist alles andere als kontinuierlich", verrät das Model. "Da genießen wir – so doof es klingt – die simpelsten Sachen miteinander. Denn wir haben kein simples Leben miteinander", gibt die Unternehmerin weiter preis.

Zum Weltfrauentag vor wenigen Wochen teilte Sophia einen süßen Schwarz-Weiß-Schnappschuss des Paares auf Instagram. In Abendgarderobe drücken der 25-Jährige und seine Liebste sich einen liebevollen Kuss auf die Lippen. "An einem internationalen Frauentag kann ich tun und lassen, was ich will. Und ich möchte diesen Kerl zu ehren wissen", schrieb die Influencerin dazu.

Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2022

Sophia Thomalla und Alexander Zverev im August 2022

Alexander Zverev und Sophia Thomalla

