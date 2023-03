Doch kein Date? Iris Kleins angeblicher Flirt meldet sich

Hat Iris Klein (55) da etwas falsch interpretiert? Vor wenigen Tagen hatte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin auf Social Media preisgegeben, dass sie sich zum ersten Mal nach ihrer Trennung von Noch-Ehemann Peter Klein (55) mit einem Mann treffe. Von ihrem Date teilte sie anschließend ein paar Schnappschüsse mit ihren Fans. Doch es scheint, als habe die Influencerin erneut kein Glück in der Liebe. Iris' Bekanntschaft meldete sich jetzt zu Wort und stellte klar: Sie hatten kein Date!

Im Interview mit Bild erinnert sich Jan Schick an das Aufeinandertreffen mit der 55-Jährigen zurück. Während er die TV-Bekanntheit nur unverbindlich habe kennenlernen wollen, sei Iris mit anderen Erwartungen zu ihrem Treffen gekommen. "Natürlich hatte ich von ihrem Date gelesen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich damit gemeint sein könnte. Für mich war ein Date nie ein Thema", betont das Double von Hugh Jackman (54). Hinzu komme, dass Jan glücklich verheiratet sei.

Noch immer kann der 54-Jährige nicht glauben, dass es zu so einem Missverständnis gekommen ist. Auch sei er nie auf Tinder unterwegs gewesen. "Wenn ich eine Frau abschleppen wollen würde, dann werde ich doch nicht so öffentlich mit ihr in einem Café sitzen. Für mich war das nie ein Thema, da ich verheiratet bin", stellt Jan klar.

Instagram / germanjackman Iris Kleins vermeintliches Date Jan Schick

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im September 2022

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im Oktober 2022

