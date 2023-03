Heiße Mama: Schwangere Cheyenne Ochsenknecht zeigt Dekolleté

Cheyenne Ochsenknecht (22) setzt weiterhin auf stylishe Looks! Die Tochter von Natascha Ochsenknecht (58) ist nicht nur ein bekanntes Model und eine gefeierte Influencerin – die Blondine stellt stets ihr Modebewusstsein unter Beweis und präsentiert sich oft in stilsicheren Outfits. Dies scheint sich bei der werdenden Mutter auch während der Schwangerschaft nicht zu ändern: So sexy posiert Cheyenne an der Seite ihres Mannes!

Anlässlich ihres fünften Jahrestags teilte Nino Sifkovits via Instagram ein niedliches Pärchenfoto, auf dem er Arm in Arm mit der 22-Jährigen zu sehen ist. Während der Österreicher mit einer Mütze und einem Hoodie einen lässigen Eindruck machte, hatte sich Cheyenne für einen sexy Look entschieden: Für die Datenight zog die Beauty ein Oberteil an, das ihr pralles Dekolleté in Szene setzte.

Doch auch ihren stetig wachsenden Bauch weiß die Mutter einer Tochter bestens zur Schau zu stellen. Vor wenigen Wochen hatte Cheyenne via Instagram zwei Bilder veröffentlicht, auf denen sie in einem bauchfreien Oberteil zu sehen ist, wie sie ihre Babykugel liebevoll umschließt. "Wir können es kaum erwarten, dass unser zweiter Sonnenschein kommt!", schrieb sie voller Vorfreude.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht beim "Kölner Treff"

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im März 2023

