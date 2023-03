Nach zehn Jahren: Designer Jeremy Scott verlässt Moschino!

Das Ende einer Ära! Jeremy Scott ist einer der beliebtesten Modedesigner der Stars und Sternchen. Zahlreiche Promis laufen in seinen extravaganten Kreationen über die roten Teppiche der Welt und bei seinen Fashionshows sitzt die Cremé de la Cremé der Modewelt in der ersten Reihe. Seit zehn Jahren ist der US-Amerikaner schon der kreative Direktor der italienischen Modemarke Moschino – nun will er sich umorientieren. Ganz überraschend verlässt Jeremy jetzt das Label!

"Nach zehn Jahren gebe ich heute bekannt, dass ich Moschino verlassen werde", verkündete der 47-Jährige seinen rund 3,7 Millionen Fans heute in einem Statement auf Instagram. "Ich hatte einen Riesenspaß dabei, Designs zu entwerfen, die für immer weiterleben werden. [...] Ich schließe dieses Kapitel und bin voller Aufregung und Vorfreude und kann es kaum erwarten, mit euch allen zu teilen, was ich als Nächstes für euch auf Lager habe", erklärte der Modeschöpfer unter einen Schnappschuss mit Topmodel Gigi Hadid (27).

Etliche prominente Fans gratulierten Jeremy schon zu seinem neuen Karriere-Kapitel: "Du bist so ein toller Designer und Ikone. Dein Talent, Leidenschaft und Sorgfalt kennen keine Grenzen", schreibt Netflix-Star Lana Condor (25) unter das Posting. Auch Gigi kommentierte ganz emotional: "Bittersüß. Es war eine solche Freude und Ehre, Teil deiner Moschino-Welt zu sein. [...] kann es kaum erwarten, zu sehen, wohin du uns als Nächstes bringst."

Jeremy Scott und Anitta bei der amfAR Gala in Los Angeles 2021

Jeremy Scott im Februar 2023

Jeremy Scott und Megan Thee Stallion bei der Met Gala 2022

