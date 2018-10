Alle drei Hadid-Geschwister auf einem Laufsteg – das ist eine echte Seltenheit! In New York wurde vor Kurzem das Ergebnis der Kooperation zwischen H&M und Moschino präsentiert. Der Kreativdirektor des italienisches Luxus-Labels, Jeremy Scott, hatte sich mit der schwedischen Modekette zusammengetan, um Popkultur und Fashion miteinander verschmelzen zu lassen. Das Event in der Metropole führte nicht nur die Crème de la Crème der Branche zusammen, sondern auch Familienmitglieder: Gigi (23), Bella (22) und Anwar Hadid (19) stolzierten alle drei über den Catwalk.

Während Gigi die große Moschino x H&M-Show eröffnete, sorgte Topmodel Naomi Campbell (48) für einen Abschluss unter tosendem Applaus. Die Älteste des Hadid-Trios kam jedoch nicht alleine. Im Schlepptau: ihre jüngere Schwester Bella und Nesthäkchen Anwar. Gemeinsam vertraten die Geschwister den Hadid-Clan auf ansehnliche Art und Weise – und das kommt keinesfalls häufig vor. Die letzte New Yorker Modenschau, bei der die Beautys zusammen gelaufen waren, war die Frühjahr/Sommer 2019-Show von Prabal Gurung während der New York Fashion Week im September.

Aus der Tatsache, dass sich die zwei Schwestern hervorragend mit ihrem Bruder verstehen, machen sie kein Geheimnis. Wegen einer Sache necken sie ihn jedoch gerne: Anwar datet Kendall Jenner (22)! "Sie ziehen ihn damit auf, dass er ihre Freundin trifft. Sie sagen immer wieder, dass die beiden mal zauberhaften Nachwuchs bekommen würden und denken, er ist schon in sie verliebt", soll ein Insider dem Magazin Hollywood Life verraten haben.

Splash News Bella Hadid bei der Moschino x H&M-Show

Splash News Gigi Hadid bei der Moschino x H&M-Show

Getty Images Gigi, Anwar und Bella Hadid, Model-Geschwister

