Nicht mehr lange: Neues Babybauch-Update von Kaley Cuoco

Lange kann es nicht mehr dauern, bis der erste Nachwuchs von Kaley Cuoco (37) und ihrem Partner Tom Pelphrey (40) auf der Welt ist. Im Oktober 2022 teilten die werdenden Eltern die freudige Nachricht mit der Welt. Für Kaley beginnen die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft, die sie sehr entspannt angeht. Über die sozialen Median teilt die Schauspielerin immer wieder kleinere Schnappschüsse online: Auch jetzt postete Kaley ein erneutes Babybauch-Update!

Über ihren Instagram-Account teilte Kaley einen Einblick in ihre Schwangerschaft. In einem nudefarbenen Tanktop-Kleid posiert die Schauspielerin mit einem ihrer Hunde vor dem Spiegel. Den Tag verbrachte sie offenbar mit ihrer jüngeren Schwester Briana, und auch in Sachen Outfits waren die beiden aufeinander abgestimmt – Kaley in Nude-Tönen und Briana in Khaki- und Nude-Tönen.

Den Namen ihres ersten Kindes möchte Kaley aber noch nicht verraten. Ganz zum Leid ihrer Mutter. Diese schenkte der The Big Bang Theory-Darstellerin eine personalisierte Babydecke – anstelle des Namens steht hier allerdings: "Wie heißt sie".

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im September 2022

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

