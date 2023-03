Schwangerschaftsendspurt: Kaley Cuoco total lässig unterwegs

Sie schiebt mittlerweile eine ganz ruhige Kugel! Im vergangenen Jahr ließ Kaley Cuoco (37) ihre Fans an einer schönen Neuigkeit teilhaben: Sie und ihr Partner Tom Pelphrey (40) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mittlerweile steht die Schauspielerin kurz vor der Geburt und geht das dritte Trimester besonders entspannt an. Das beweisen nun auch aktuelle Bilder: In einem gemütlichen Jogginganzug wurde Kaley von Fotografen abgelichtet!

Paparazzi erwischten die werdende Mama vor wenigen Tagen in Los Angeles. Total entspannt verlässt die The Big Bang Theory-Berühmtheit auf den Aufnahmen einen Chiropraktiker. In einer schwarzen Jogginghose, einem passenden Oberteil und gemütlichen Crocs schlendert die hochschwangere Beauty die Straßen entlang. Ganz offensichtlich konnte Kaley an diesem Tag überhaupt nichts stressen – sie wirkte ziemlich relaxt.

Dass sie vor allem die letzten Monate ihrer Schwangerschaft entspannt angeht, hatte sie erst vor wenigen Wochen bewiesen. Im Netz hatte Kaley ein paar Schnappschüsse und Clips von sich geteilt, auf denen sie am Set in einem Liegestuhl liegt. Ganz unverblümt hatte der Serienstar gezeigt, dass es auch gerade während der anderen Umstände nicht sonderlich glamourös zugeht.

Anzeige

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco bei den Critics' Choice Awards

Anzeige

GP/ MEGA Kaley Cuoco in Los Angeles, März 2023

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de