Nach Geburt: Helene Fischer startet Sportprogramm für Tour

Helene Fischer (38) will bald wieder über die Bühne fegen! Gut fünf Jahre ist die erfolgreiche Sängerin nun schon nicht mehr auf Tournee gewesen. In der Zeit ist viel passiert: Unter anderem ist sie Ende vergangenen Jahres Mama ihrer Tochter Nala geworden. Nach einigen kleineren TV-Auftritten will sie nächstes Jahr wieder die großen Hallen füllen – und für die Shows bereitet sich Helene jetzt wieder sportlich vor!

Im Interview mit Bild am Sonntag sprach der Schlagerstar über ihre anstehenden Pläne. "Ich gehe jetzt wieder in mein Sportprogramm, weil ich in letzter Zeit einfach auch mal faul war. Das habe ich mir rausgenommen und es sehr genossen, auch mal nichts zu tun", gab Helene total ehrlich zu. Aber hat die Geburt ihrer Tochter auch etwas an ihrer Leistungsfähigkeit geändert? "Ich werde es bald merken. Aber ich traue mir das alles noch zu. Ich habe einen starken Willen, bin ehrgeizig und motiviert, mich wieder auf ein Maximum zu bringen", erklärte sie sicher.

Ein Grund für ihre Zielstrebigkeit sind sicherlich auch ihre Fans. Die Treue und Liebe, die sie ihr entgegenbringen, gehen nicht spurlos an ihr vorbei: "Wenn ich wie zuletzt in München Fans im Publikum weinen sehe, dann muss ich aufpassen, dass ich mich da nicht anstecken lasse. Es bringt mich nämlich tatsächlich zum Weinen, wenn ich jemanden sehe, der ergriffen und berührt ist", verriet Helene.

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel bei der Bambi-Verleihung in Berlin, November 2017

ActionPress Helene Fischer im Juli 2021 in Leipzig

Getty Images Helene Fischer, "Atemlos"-Interpretin

