Besorgt: Shakiras Mama wegen Blutgerinnsel im Krankenhaus

Shakira (46) kommt einfach nicht zur Ruhe. Über zehn Jahre gingen die Sängerin und ihr Mann Gerard Piqué (36) gemeinsam durchs Leben. Doch im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass das Ehepaar sich getrennt hat. Der Grund: Gerard soll Shakira mit seiner ehemaligen Praktikantin Clara Chia Marti betrogen haben! Mittlerweile sind die beiden ein Paar. Nun machen erneut erschütternde Schlagzeilen die Runde: Shakiras Mama wurde ins Krankenhaus eingeliefert!

Das berichtet jetzt unter anderem Telemundo: Laut dem Medium fühlte sich Nidia bereits in der vergangenen Woche unwohl, weswegen sie einen Arzt aufsuchte. Daraufhin wurde sie am Freitag in ein Krankenhaus eingeliefert, da ein Blutgerinnsel in ihrem Bein gefunden wurde. Nidias Beschwerden sollen mit einer tiefen Venenthrombose zusammenhängen. Aktuell schwebt Nidia aber nicht in Lebensgefahr. Shakira äußerte sich bis dato noch nicht zu dem Gesundheitszustand ihrer Mutter.

Bereits vor wenigen Monaten sorgte sich die 46-Jährige um ihre Eltern: Shakiras 91-Jähriger Vater wurde im vergangenen Jahr nach einem Sturz in Barcelona in ein Krankenhaus eingeliefert. Daraufhin verbrachte die Familie Weihnachten in der in der katalanischen Hauptstadt. Ob sich aufgrund des Krankenhausaufenthalts Shakiras Pläne, mit ihren zwei Söhnen nach Miami zu ziehen, erneut verschieben? Immerhin wollte sie bereits im Januar Barcelona verlassen.

Getty Images Gerard Piqué und Shakira, 2014

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira mit ihren Eltern William und Nidia im Januar 2012

