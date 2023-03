Wird es ernst? Gerard Piqué und Clara planen wohl Hochzeit

Läuten bei Gerard Piqué (36) und seiner neuen Freundin etwa bald die Hochzeitsglocken? Im Sommer 2022 war die Beziehung des Fußballprofis mit Shakira (46) zerbrochen. Seitdem liefern die beiden sich einen regelrechten Rosenkrieg. Der Grund ist wohl unter anderem sein angeblicher Seitensprung mit Clara Chia Marti. Sie ist nämlich auch die Neue an seiner Seite. Und nun sollen Gerard und Clara sogar Hochzeitspläne schmieden.

In der spanischen Sendung Fiesta spekuliert die Moderatorin Mónica Vergara jetzt fleißig über eine mögliche Heirat. Sie berichtet den Zuschauern, sie habe mit Augenzeugen gesprochen, die die beiden in einem Restaurant beobachtet haben. Sie wollen auch ein Gespräch mitbekommen haben, indem Gerard und Clara über eine Eheschließung gesprochen haben. "Sie möchte zu keinem Zeitpunkt, dass es eine prunkvolle Hochzeit wird. Sie stellt sich vor, dass es etwas sehr Intimes, Privates und Vertrautes wird", meint die Journalistin. Eigentlich solle die Öffentlichkeit aber aus den Plänen rausgehalten werden.

Ein Grund für die Verschwiegenheit von Gerard und Clara könnte die anhaltende Wut seiner Ex sein. Shakira scheint von der Affäre ihres früheren Partners so verletzt, dass sie nicht müde wird, gegen ihn und Clara auszuteilen. Erst Ende Februar erklärte sie laut Daily Mail in einem Gespräch mit dem Journalisten Enrique Acevedo: "Es gibt einen Platz in der Hölle für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen."

Getty Images Gerard Piqué und Shakira, 2015

Getty Images Gerard Piqué im Mai 2021

Getty Images Shakira im Mai 2022

