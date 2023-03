Nach acht Monaten: Ed Sheeran bestätigt Namen seiner Tochter

Jetzt ist es auch offiziell! Ed Sheeran (32) ist vor rund acht Monaten zum zweiten Mal Vater geworden. Mit seiner Ehefrau Cherry Seaborn (30) hatte er bereits im Jahr 2020 eine Tochter namens Lyra Antarctica auf der Welt begrüßen dürfen. Wie ihre kleine Schwester heißt, hatten bisher nur Insider verraten. Doch jetzt bestätigt Ed endlich: Sein zweites Kind trägt tatsächlich den Namen Jupiter!

In der Cover-Story für Rolling Stone plaudert der "A-Team"-Interpret nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern verkündet: Ed und Cherrys Zweitgeborenes heißt wirklich Jupiter! So schwärmt der 32-Jährige zugleich von dem Leben als Zweifach-Papa: "Cherry und ich haben vorhin darüber geredet, dass es so schön ist." Seine Liebsten sind mit ihm auf Tour. Vor den Shows verbringe er einfach ganz viel Zeit mit seinen drei Mädels.

Das Tourleben hat vor einigen Jahren aber noch ganz anders ausgesehen: "Auf der letzten Tour habe ich bis sieben Uhr morgens gefeiert, bis vier Uhr nachts geschlafen, bin aufgestanden und habe den Gig gespielt. Aber ich war erst 26 [Jahre alt]. Das ist etwas ganz anderes." Dass Eds Familie nun dabei ist, sei einfach schön.

Beretta/Sims/REX/Shutterstock/ ActionPress Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei den Brit Awards 2017

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

