Endlich bekannt: So soll Ed Sheerans jüngste Tochter heißen!

Endlich erfahren die Fans mehr Details über Ed Sheerans (31) Nachwuchs! Im Mai sind der Musiker und seine Frau Cherry Seaborn (30) still und heimlich zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach ihrer Tochter Lyra Antarctica durfte sich das Paar wieder über ein Mädchen freuen. Bislang gaben die stolzen Eltern aber kaum Informationen über Baby Nummer zwei preis. Doch nun wurde publik: Eds kleine Prinzessin soll auf den Namen Jupiter hören!

Das berichtet nun The Sun. Angeblich heißt die Tochter des 31-Jährigen Jupiter Seaborn Sheeran. Der Name soll eine ganz besondere Bedeutung für den Sänger und seine Liebste haben. "Ed und Cherry lieben den Namen – sowohl in Bezug auf seine Bedeutung als auch auf seine Einzigartigkeit", verriet ein Insider und fügte hinzu: "Jeder denkt, dass Jupiter perfekt zu ihr passt."

Die Geburt seines jüngsten Kindes hatte der "Perfect"-Interpret m Mai auf seinem Instagram-Account bekannt gegeben. Zu einem Foto von einem Paar Baby-Söckchen schrieb der gebürtige Brite: "Ich wollte euch alle wissen lassen, dass wir noch eine wundervolle Tochter bekommen haben."

