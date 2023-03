Psychologin warnt: Khloé Kardashian soll Tristan fernbleiben

Wird sie sich wieder auf ihn einlassen? Khloé Kardashian (38) und Tristan Thompson (32) führten in den vergangenen Jahren eine holprige On-off-Beziehung und nach mehrmaligen Anläufen trennte sich das Paar schlussendlich, weil Tristan die Unternehmerin wohl mehrmals betrogen hatte. In letzter Zeit scheinen sich die beiden jedoch wieder etwas anzunähern – doch davon wird ihnen abgeraten. Eine Psychologin warnt: Khloé soll kein weiteres Mal eine Beziehung mit Tristan eingehen!

Die Expertin Dr. Becky Spelman meint im Talk mit U.S. Sun: "Eine etwaige Romanze zwischen Khloé und Tristan ist keinesfalls gesund für sie und egal, welche Form eine mögliche Turtelei annimmt: Es gibt keinen positiven Wandel." Die Schwester von Kim Kardashian (42) habe schon zu oft inakzeptables Verhalten geduldet, was nur dazu führe, dass sich ihr Selbstbewusstsein wohl in eine negative Richtung entwickelt. "Diese Verhaltensweise von Khloé kann erlernt und in ihrer Kindheit aufgeschnappt worden sein. Sie muss diesen ewigen Kreislauf durchbrechen", erklärt Dr. Spelman.

Das denken anscheinend auch ihre Fans. Doch vor Kurzem wurde gemunkelt, dass Khloé längst wieder mit ihrem Ex intim geworden sei – und sogar bereits ein weiteres Kind von ihm erwarte. Ein Social-Media-User äußerte hierzu: "Eine Leihmutter ist wahrscheinlich gerade schon schwanger" und ein weiterer schrieb: "Tristan wird sie so oder so wieder betrügen."

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson mit seinem Kind

Getty Images Tristan Thompson im Jahr 2018

