TikTok-Star Ana Lisa Kohler hat sich mit ihrem Luca verlobt!

Ana Lisa Kohler (24) hat Ja gesagt! Im Sommer 2021 hatte die TikTok-Bekanntheit mit der ganzen Welt geteilt: Sie ist wieder verliebt! In Luca Heubl, der schon als Male-Model für Germany's next Topmodel vor der Kamera stand, hat sie ihre große Liebe gefunden. Nun wollen die Influencer ihre Liebe offenbar besiegeln: Ana und Luca haben sich in Los Angeles verlobt!

Auf Instagram teilte die Beauty romantische Schnappschüsse ihrer Verlobung. "Ich glaube, wir sind jetzt verlobt! Zukünftig Herr und Frau Heubl – ich darf meinen besten Freund heiraten!", schwärmte Ana dazu. Offenbar ist Luca in Los Angeles vor ihr auf die Knie gegangen und machte den Antrag vor einer wunderschönen Großstadt-Kulisse.

Gegenüber Promiflash schwärmte Ana noch zu Anfang ihrer Beziehung, dass sie sofort wusste, dass Luca für sie bestimmt ist. "Ich glaube, das war schon so Liebe auf den ersten Blick", gab sie zu. Kennengelernt hatten sie sich damals spontan auf der Straße mit Freunden.

