Alter Freund: Zico Banach trauert um toten Kirmes-Besucher

Zico Banach (32) gehen die jüngsten Schlagzeilen besonders nah! Am Wochenende beschäftigte diese traurige Nachricht ganz Deutschland: Ein Mann namens Mark D. ist auf der Kirmes in Münster niedergestochen worden – und hat den Angriff, den seine Verlobte und sein Sohn mitansehen mussten, nicht überlebt. Viele Betroffene drückten bereits ihre Trauer über die schreckliche Tat aus. TV-Star Zico kannte das Opfer sogar persönlich: Sie waren alte Freunde!

Das enthüllte der Ex-Bachelorette-Boy jetzt im Bild-Interview. "Wir waren Kindheitsfreunde und haben jedes Wochenende und die Schulferien gemeinsam unsere Zeit auf dem Campingplatz verbracht", erinnerte sich Zico. Über die Tat sagte der einstige Köln 50667-Darsteller: "Wie kann man einem Menschen und seiner Familie so etwas antun? Ich verstehe es einfach nicht und werde es auch niemals verstehen. Ruhe in Frieden, mein Lieber. Ich bin in Gedanken bei deiner Familie und wünsche euch ganz viel Kraft."

Abschließend betonte Zico im Interview: "Ich wünsche mir einfach nur, dass der Täter schnell gefunden wird und seine gerechte Strafe dafür bekommt." Der Influencer verbreitete auf seinen Social-Media-Kanälen sogar die Fahndungsbilder des Tatverdächtigen. Inzwischen hat sich der mutmaßliche Täter selbst gestellt.

Zico Banach, Influencer

Zico Banach, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

Instagram / zicoriccardo Zico Banach, Influencer

