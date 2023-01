"Köln 50667"-Aus: Pia Tillmann und Zico sind nicht traurig

Für Pia Tillmann (35) ist ihr Show-Aus bei Köln 50667 kein Problem. Das beliebte Reality-Format kündigte eine große Veränderung an: Ganze zehn Hauptdarsteller müssen die Sendung verlassen. Dazu gehören auch die Darstellerin und ihr Liebster Zico Banach (31). Doch diese radikale Entscheidung scheint für die beiden völlig in Ordnung zu sein: Pia und Zico hegen wegen des Rauswurfs keinen Groll gegen die Produktion oder die Kollegen.

In ihrer Instagram-Story äußert Pia sich zu den Annahmen, dass für sie und Zico bei "Köln 50667" Schluss ist und bestätigt damit auch direkt ihr Show-Aus. "Es ist alles fein und keiner von uns ist traurig oder fällt in ein Loch. Im Gegenteil", meint die 35-Jährige. Sie und ihr Partner hätten auch schon vorher überlegt, auszusteigen. Diese Entscheidung wurde ihnen nun "abgenommen". "Es ist kein Ego gekränkt, wie es in der Vergangenheit vorgeworfen wurde", betont sie aber klar. Dennoch werde sie viele Kollegen vermissen, aber einige auch nicht.

Die Entscheidung, sich von einem Großteil des Hauptcast zu trennen, begründete eine Sprecherin von RTL2 gegenüber Promiflash. Man wolle einen neuen Handlungsmittelpunkt setzen und neue Figuren in den Vordergrund stellen. "Die Reality-Soap 'Köln 50667' erfindet sich nach zehn Jahren neu! RTL2 zeigt neue Gesichter, neue Geschichten, neue Welten", hieß es in dem Statement.

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann

RTLZWEI Der Cast von "Köln 50667"

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann im Dezember 2022

