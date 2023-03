Ganz unerwartet: So romantisch war der erste Bachelor-Kuss

Es knistert zwischen David Jackson und Kandidatin Lisa Mieschke! Der in Dubai lebende Content-Creator sucht aktuell als der neue Bachelor im TV nach der großen Liebe. Bereits in der dritten Folge ging der Rosenkavalier mit der 32-Jährigen auf Tuchfühlung und lud sie als erstes Girl zu gemeinsamer Zweisamkeit in seine Villa ein. Nach dem Gruppendate auf einer Skate-Bahn entschließt sich David auch in der vierten Folge, noch mehr Zeit mit Lisa verbringen zu wollen. Dabei kommt es sogar zum ersten Kuss der Staffel! So romantisch war der Schmatzer zwischen David und Lisa.

Nach dem Gruppendate stoßen David und Lisa auf ihre gemeinsame Zweisamkeit an und kommen sich im Gespräch noch näher. Während das Model und die Potsdamerin über ihre Zukunftsvorstellungen und charakterliche Parallelen sprechen, schmiegt sich Lisa immer enger an den Bachelor-Boy und es kommt zum ersten Kuss. "Ja, ich habe mich heute sehr wohl gefühlt", strahlt Lisa im Einzelinterview, als sie den romantischen Schmatzer mit dem 32-Jährigen rekapituliert.

Als Lisa in die Girls-Villa zurückkehrt, muss sie sich dann den neugierigen Fragen der anderen Kandidatinnen stellen. "Weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt erzählen muss", hadert sie, nachdem sie auf den Kuss mit David angesprochen wird. Den Moment zwischen ihr und dem Single-Mann wolle sie nämlich ausschließlich für sich behalten.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

RTL David Jackson und Lisa bei "Der Bachelor" 2023

RTL+ David Jackson, Bachelor 2023

RTL Lisa Mieschke und David Jackson bei "Der Bachelor"

