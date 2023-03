Nach Schlägerei: Stefan Mross fürchtet um seine ARD-Show

Dieser Star muss mit Konsequenzen rechnen! Stefan Mross (47) ist ein deutscher Trompeter und Fernsehmoderator. In den letzten Jahren war er in verschiedenen Fernsehsendungen zu sehen, spielte jedoch nur selten Trompete. Seit 2005 moderiert er im Sommer die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" live aus dem Europa-Park in Rust. Doch aufgrund einer Schlägerei könnte Stefan nun als Moderator der Familienshow ersetzt werden!

Wie Bild nun berichtete, wurde der Moderator am 01. Mai 2022 gegenüber einem Mann handgreiflich, als dieser ihn angeblich als "Schlagerfuzzi" bezeichnete. Stefan akzeptiere daraufhin den Strafbefehl des Amtsgerichtes wegen Körperverletzung und versuchter Nötigung. Vermutlich ein Versuch, den Prozess und das öffentliche Aufsehen zu verhindern. Den Kanal der ARD-Sendung informierter er ebenfalls nicht.

Obwohl Stefan weniger als 90 Tagessätze zahlen musste, ist er laut der Leipziger Staatsanwaltschaft vorbestraft. Fraglich ist, ob er damit in den Augen des TV-Senders ein geeigneter Moderator für eine Familiensendung ist. Klar sei, der Sender warte bisher noch immer auf eine Erklärung des Moderators, schließlich ginge es um seine berufliche Zukunft.

Hofer, Günter Stefan Mross im August 2022

Getty Images Stefan Mross, Schlagersänger

Hofer, Günter Stefan Mross im August 2022

