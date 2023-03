Was war denn da los? Stefan Mross geriet in Hotel-Rangelei

Gegen Stefan Mross (47) wurde ein Strafbefehl erlassen! Der Schlagersänger sorgte in den vergangenen Monaten vor allem mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen: Nach der Trennung von seiner Ex Anna-Carina Woitschack (30) fand der Musiker wieder die Liebe: Seine neue Freundin ist Eva Luginger, eine Freundin von Anna-Carina. Nun machte er aber mit eher unschönen Nachrichten von sich reden: Stefan wurde in einem Hotel handgreiflich.

Im Gespräch mit Bild gibt Stefan zu, dass er in eine handgreifliche Auseinandersetzung im Penta Hotel in Leipzig verwickelt war. Diese habe sich am 1. Mai 2022 in der Nacht ereignet. Ein junger Typ habe ihn im Hotel bepöbelt – der Sänger habe ihn erst ignoriert, dann sei der junge Mann ihm aber in den Aufzug gefolgt. "Das fand ich nicht ungefährlich, schließlich war ich allein und hatte keine Ahnung, was der Typ von mir wollte. Er beschimpfte mich, machte sich erneut lustig über mich. Kurz vor meinem Zimmer packte ich ihn am Hemdkragen. Er rief sofort die Polizei", erinnert er sich. Der Mann habe behauptet, dass Stefan ihn geschlagen habe.

Auf die Angelegenheit scheint der 47-Jährige nicht gerne zurückzublicken: "Die Wahrscheinlichkeit, dass ich so etwas mache, ist gleich null. Aber der Typ ging mir gehörig auf die Nerven. Mit mir sind einfach die Pferde durchgegangen. Darauf bin ich nicht stolz." Er sei sich sicher, dass der Mann es darauf angelegt hat.

Getty Images Stefan Mross, Moderator

Hofer, Günter / ActionPress Stefan Mross, TV-Moderator

Getty Images Stefan Mross im November 2012

