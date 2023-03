Rippenbruch: Maritta Krehls Alltag mit zwei Kindern ist hart

Ihr geht es den Umständen entsprechend. Der Schlagerstar Almklausi (52) und seine Maritta hatten Das Sommerhaus der Stars überstanden – gaben dann aber im November 2022 doch noch ihre Trennung bekannt. Die Blondine wollte nicht viel zum Liebes-Aus sagen. Aber sie werde ihren eigenen Weg gehen. Das scheint sie auch zu tun: Gegenüber Promiflash betont sie, ihre Modeltätigkeiten derzeit wieder aufleben lassen zu wollen. Doch dann der Schock: Maritta hatte einen Fahrradunfall und brach sich eine Rippe, was sie nun im Alltag total einschränkt!

Beim Fahrradfahren mit ihrem Hund verknotete sich die Schleppleine mit ihrem Lenker. Die Ex von Almklausi überschlug sich mit dem Rad – die Diagnose: Marittas sechste Rippe ist gebrochen! "Eine Heilungsphase von circa sechs Wochen hat mir der Arzt prognostiziert, was natürlich in meiner Situation als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und Hund extrem schwierig ist. So kann ich den Alltag kaum stemmen", schildert sie im Gespräch mit Promiflash.

Vor allem, weil ihr Sohn noch ein Kleinkind ist, sei es schwierig. "Mir bleibt aber nichts anderes übrig, als stark zu bleiben und meinen Weg weiterzugehen", betont Maritta weiter. Auf ihre Tochter könne sie stets zählen: "Ein Glück, dass mir meine Tochter bei allem geholfen hat – wir sind ein starkes Team."

RTL Maritta Krehl im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Almklausi und Maritta Krehl bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / marittakrehl Maritta Krehl

