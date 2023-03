Halbes Jahr nach Trennung: Maritta Krehl lebt ihre Träume

Maritta Krehl hat ihr Leben umgekrempelt! Im Jahr 2015 heiratete das Model den Schlagersänger Almklausi (52), der gebürtig Klaus Meier heißt. 2021 nahm das Paar an Das Sommerhaus der Stars teil. Immer wieder trennen sich Paare, nachdem sie an dem TV-Format teilgenommen haben. Bei Almklausi und Maritta sah es zunächst so aus, als würde sie der Sommerhaus-Fluch nicht treffen. Vergangenes Jahr bestätigten sie jedoch ihre Trennung. Jetzt verriet Maritta, was sich in ihrem Leben seitdem getan hat!

"Seit ich mich vor sechs Monaten von Klaus getrennt habe, hatte ich mir so einige Dinge vorgenommen", begann Maritta im Interview mit Promiflash zu erzählen. Sie habe ihre Ernährung umgestellt und wieder angefangen, Sport zu treiben. "Ich treibe meine Modeltätigkeiten voran und bin sehr glücklich, endlich mit dem Modeln für Zeitschriften und auf den Laufstegen wieder das tun zu können, was seit meinem sechsten Lebensjahr meine große Leidenschaft ist, aber seit vielen Jahren ziemlich in den Hintergrund gerückt war", gab die Mutter preis.

Einen Grund für die Trennung nannte Maritta bisher nicht. Die Blondine meinte jedoch, sich jetzt endlich "von den Strapazen des letzten Jahres" erholen zu können. "Jetzt bin ich wirklich total happy und möchte künftig all das verwirklichen, was mir Spaß macht und woraus ich positive Energie ziehen kann, ohne auf jemand – außer meine Kinder – Rücksicht nehmen zu müssen", erklärte die Stuttgarterin.

RTL Almklausi und Maritta im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Almklausi und Maritta Krehl bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / marittakrehl Maritta Krehl

