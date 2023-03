So eng sind Maritta Krehl und Dominik Schmitt befreundet!

Bei Maritta Krehl und Almklausi (52) schlug der Sommerhaus-Fluch nachträglich zu – doch dafür hat die Blondine eine neue Person dazugewonnen! Das Model und der Schlagerstar trennten sich rund ein Jahr nach ihrer Teilnahme an dem berühmt-berüchtigten TV-Format. Doch die Show "Das Sommerhaus der Stars" hatte trotzdem positive Auswirkungen auf das Leben der stolzen Zweifach-Mutter: Maritta und ihr Ex-Mitstreiter Dominik Schmitt sind inzwischen nämlich eng befreundet! Im Promiflash-Interview schwärmt sie jetzt von dieser Bindung...

"Ich kann es bis heute noch kaum glauben, aber wir sind wie zwei Seelenverwandte. Die Freundschaft, die wir durch das Sommerhaus gewonnen haben, ist unbeschreiblich", erzählt Maritta begeistert gegenüber Promiflash von dem Partner von Lars Steinhöfel (37). Die 36-Jährige betont zudem, dass Dominik und sie gleich denken, gleich fühlen und gleich handeln. "Wir verstehen uns ohne Worte, schauen uns einfach in die Augen und wissen sofort, was der andere denkt und fühlt", fügt sie hinzu.

Maritta und Dominik unternehmen sogar ab und an gemeinsame Reisen. Im vergangenen Jahr waren die Influencerin und der Flugbegleiter beispielsweise in Atlanta. In dieser Woche geht es für die beiden Freunde nach Hongkong. Die Stuttgarterin freut sich abschließend: "Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich einen solch tollen Menschen in einem TV-Format kennenlernen durfte und ihn nun in meinem Leben an meiner Seite habe."

Anzeige

Instagram / marittakrehl Maritta Krehl im März 2023 in Stuttgart

Anzeige

Instagram / marittakrehl Dominik Schmitt und Maritta Krehl, ehemalige Sommerhaus-Kandidaten

Anzeige

Instagram / marittakrehl Maritta Krehl, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de