Marittas Aussagen zur Trennung: Lars Steinhöfel reagiert

Ist Maritta Krehl damit zu weitgegangen? Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel (37) galten als ein Traumpaar. Zusammen gewannen sie Das Sommerhaus der Stars und wollten nach der Show heiraten. Dazu kommt es aber nicht: Dominik trennte sich von dem Unter uns-Darsteller. Seine gute Freundin Maritta packte gegenüber Promiflash aus, wie unglücklich der Blondschopf mit dem Schauspieler war. Jetzt meldete sich Lars dazu zu Wort!

"Ich wünsche eurer 'Freundschaft' nur das Beste", schrieb Lars auf Instagram und setzte das Wort Freundschaft dabei absichtlich in Anführungszeichen. So ganz könne der gebürtige Berliner wohl nicht verstehen, warum sein Ex mit Maritta offenbar so ausgiebig über ihre Beziehung sprach und die Blondine dann daraufhin damit an die Öffentlichkeit ging.

"Wenn man in einer Beziehung nicht kommunizieren kann, aber mit seiner 'besten Freundin' und 'Ehe-Expertin' alles im Vorfeld bespricht, ist das einfach ein Schlag ins Gesicht. Ich hatte dich wahrhaftig geliebt", ließ Lars in sein Seelenleben blicken. Auch bei Instagram-Followern kam es gar nicht gut an, dass Dominik und Maritta hinter Lars' Rücken über ihn sprachen. "Klar, alle wissen wieder Bescheid, nur der Ex erfährt es als Letzter!", ärgerte sich ein User.

Instagram / larssteinhoefel Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel mit ihrem neuen Hund

RTL Dominik Schmitt im "Sommerhaus der Stars" 2021

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt in Paris

