Maritta Krehl gibt zu: Dominik war sehr unglücklich mit Lars

Maritta Krehl hat die Trennung kommen sehen. Die TV-Bekanntheit war gemeinsam mit Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel (37) bei Das Sommerhaus der Stars. Seitdem ist die Ex von Almklausi (53) eng mit Dominik befreundet. Die Trennung der beiden Männer ist auch an ihr nicht spurlos vorbeigegangen. Gegenüber Promiflash gibt Maritta zu, dass sie schon wusste, dass Dominik unglücklich in der Beziehung mit Lars war!

"Lars wurde verlassen, für ihn ist die Trennung deshalb besonders schlimm, aber auch Nick geht es nicht gut", gibt Maritta im Promiflash-Interview zu. "Ich wusste schon länger, wie unglücklich er in vielen Punkten in der Beziehung war. Wir haben viele intensive Gespräche darüber geführt", führt sie weiter aus. Sie halte es für besser, die Beziehung zu beenden, wenn man merkt, dass man unglücklich ist und die Kommunikation nicht mehr richtig funktioniert.

Außerdem glaubt Maritta, dass es für Dominik an der Zeit war, Schluss zu machen. "Jetzt ist noch der richtige Zeitpunkt für eine Trennung, bevor er vielleicht den großen Schritt mit der Hochzeit, dem Hausbau und der geplanten Adoption eines Kindes eingeht", erklärt das einstige Model. Sie könne Dominik gut verstehen, da sie sich selbst gerade erst von ihrem Mann getrennt habe.

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Juli 2022

Instagram / monsieur_mo_mo Maritta Krehl und Dominik Schmitt

RTL Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt im "Sommerhaus der Stars" 2021

