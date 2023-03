So gut läuft es bei "First Dates Hotel"-Thorsten und Stephie

Bei Thorsten und Stephanie geht es steil bergauf! Der Lagerist und die Fliesenlegerin lernten sich bei First Dates Hotel kennen. Nach einem Blind Date in Roland Trettls (51) Restaurant entschieden sie sich für ein zweites Date und knutschten sogar schon. Auch danach sind sie noch ein Paar. Gegenüber Promiflash verrieten Thorsten und Stephanie jetzt, wie es nach der Show für sie weiterging!

"Nach 'First Dates Hotel' ging es eigentlich ziemlich steil nach oben", schwärmen die beiden im Interview mit Promiflash. In die Zukunft gehen Thorsten und Stephanie total offen. Noch trennen die beiden gut 560 Kilometer Distanz. Doch ist das für immer? "Zusammenziehen? Ich denke, wenn es weiterhin so gut läuft, könnte es durchaus passieren", verrät Thorsten.

In der ersten gemeinsamen Nacht ging es bereits heiß her. In der Private Suite kuschelten die zwei schon unter der Bettdecke. Was lief da? "Ja, unter der Bettdecke war es schon ziemlich heiß. Kann aber auch an der Außentemperatur von über 30 Grad gelegen haben", zwinkert Thorsten.

First Dates Hotel, VOX Stephanie, "First Dates Hotel"-Kandidatin

First Dates Hotel, VOX Thorsten, "First Dates Hotel"-Kandidat

VOX Roland Trettl vorm First Dates Hotel

