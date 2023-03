"First Dates Hotel"-Stephanie und Thorsten sind ein Paar!

Diese beiden haben ihr Glück gefunden! Zurzeit läuft die neue Staffel von First Dates Hotel im TV. Liebeshungrige Singles treffen dort im Restaurant von Roland Trettl (51) bei Blind Dates aufeinander und lernen sich kennen. Bei zweien hat es dort gefunkt: Stephanie und Thorsten übernachteten sogar schon zusammen im Hotel! Und auch danach ging es bei Stephanie und Thorsten weiter.

Schon zum Ende ihres Aufenthalts im "First Dates Hotel" zeichnete sich ab: Die beiden mögen sich ziemlich gern. Das sah auch Gastgeber Roland – und lud sie flott in die besondere Suite ein. Dort konnten Stephanie und Thorsten noch eine Nacht in Zweisamkeit verbringen und sich weiterkennenlernen. Dabei kamen sie sich auch schon nahe und kuschelten unter der Bettdecke.

Am Ende der Show offenbaren die zwei dann den Zuschauern: Ihre Romanze ging danach erst richtig los! "Wir treffen uns regelmäßig, wir schreiben uns regelmäßig, telefonieren – wir nutzen jede Zeit, die wir miteinander verbringen können und sind ein Paar!", erklärt Thorsten. Stolz fügt Stephanie hinzu: "Wir sind sehr glücklich. Hat sich gelohnt!"

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

First Dates Hotel, VOX Stephanie, "First Dates Hotel"-Kandidatin

First Dates Hotel, VOX Thorsten, "First Dates Hotel"-Kandidat

