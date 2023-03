"Warum bin ich so fett?": Ed Sheeran kämpft mit Essstörung

Ed Sheeran (32) teilt einen tiefen Einblick in sein Seelenleben. Der Brite gehört zu den aktuell beliebtesten und erfolgreichsten Musikern weltweit. Songs wie "Perfect" oder "Shape of You" sind seit Jahren echte Ohrwürmer, auf seinen stets ausgebuchten Tourneen begeistert der Sänger regelmäßig das Publikum. Doch der Ruhm hat bei dem Rotschopf auch Spuren hinterlassen: Wie Ed jetzt enthüllte, kämpfe er seit Jahren mit einer Essstörung – ausgelöst durch den hohen Beauty-Druck der Branche!

Im Interview mit Rolling Stone sprach Ed offen über sein Problem. Auslöser dafür sei die Musikbranche gewesen, in der man ihn ständig mit anderen Popstars verglichen hätte: "Ich war in der One Direction-Welle und ich dachte: Warum habe ich kein Sixpack? [...] All diese Leute haben fantastische Figuren. Und ich dachte immer: Warum bin ich so…fett?" Der zweifache Vater berichtete weiter, dass die Situation irgendwann eskaliert sei – er habe mit Bulimie zu kämpfen gehabt. Heute habe er das Problem weitestgehend im Griff, versicherte Ed.

Neben einem intensiven Fitnessprogramm ist auch Eds Frau Cherry Seaborn (30) dem Songwriter eine große Hilfe im Kampf gegen die Krankheit. Mit seiner Jugendliebe überstand der 32-Jährige schon so manche schwere Zeit, unter anderem die Todesfälle mehrerer Freunde. Nach diesen Schicksalsschlägen war es die Mutter seiner Kinder, die ihm zu einer Therapie riet.

Ed Sheeran, Musiker

Ed Sheeran im Februar 2022 in London

Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei den Brit Awards 2017

