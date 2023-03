"Eingespieltes Team": Mama-Alltag läuft super für Annemarie

Sie genießt das Leben mit Baby! Annemarie Eilfeld (32) ist eine deutsche Sängerin und wurde durch ihre Teilnahme bei DSDS bekannt. Anschließend bewies sie sich auch als Moderatorin, "Otto-Katalog"-Model und GZSZ-Schauspielerin. Auch in der Liebe läuft es für die 32-Jährige gut: Seit 2017 ist sie mit ihrem Freund Tim Sandt zusammen. Im August 2022 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Im Promiflash-Interview erzählt Annemarie jetzt, dass sie den Alltag mit dem kleinen Elian liebe.

"Elian zaubert uns jeden Tag mindestens einmal ein Lachen ins Gesicht, weil es einfach so schön mit ihm ist", plaudert Annemarie bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Berlin aus dem Nähkästchen. Der Kleine sei ein glückliches Kind und strahle jeden Tag. "Also besser könnte es, glaube ich, kaum laufen. Wir sind jeden Tag total glücklich", schwärmt die DSDS-Bekanntheit. Während sie auf der Premiere ist, sei Elian in der Obhut seiner Oma.

Doch auch Baby-Vater Tim unterstütze sie im Alltag mit dem Sohnemann. "Tim ist so die Fraktion rumalbern und Windeln wechseln. Wir ergänzen uns da", berichtet sie. Die Aufgabenteilung sei bei dem Paar nicht abgesprochen, sondern würde sich einfach ergeben. "Also, es ist ein Geben und Nehmen und für uns fühlt es sich nicht wie eine Pflicht an", meinte Annemarie außerdem. Der Alltag mit Baby Elian mache beiden große Freude.

Annemarie Eilfeld, ehemalige DSDS-Kandidatin

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt im September 2020

Tim Sandt und Annemarie Eilfeld mit ihrem Sohn

