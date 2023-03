Hätte ein anderes Bachelor-Girl den ersten Kuss verdient?

Hat David Jackson die richtige Wahl getroffen? In der vergangenen Folge kamen sich der Bachelor und Lisa beim Einzeldate näher – und auf Kuscheleinheiten folgte dann auch der erste Kuss der Staffel. Das kam für die Potsdamerin selbst ganz unerwartet, denn Gefühle waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Spiel. Finden die anderen Bachelor-Kandidatinnen, dass Lisa den ersten Kuss verdient hat? Promiflash hat nachgehakt...

"Ich hätte gedacht, dass Chiara den ersten Kuss bekommt", stellt Leyla im Promiflash-Interview klar. Allerdings habe sie schon gemerkt, dass es zwischen Lisa und David bereits knisterte. Natürlich hätte die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin sich auch selbst den ersten Kuss gegönnt: "Aber dann dachte ich mir irgendwann: Der letzte ist doch viel wichtiger!" Auch Kandidatin Alyssa rechnete nicht mit Lisa als Davids Auserwählter: "Für den ersten Kuss habe ich mit Utze gerechnet – aber so kann man halt falschliegen."

Colleen und Chiara waren allerdings nicht überrascht von der Wahl des Rosenkavaliers. "Dass David Augen für Lisa hatte und umgekehrt, wurde bereits in der ersten Nacht der Rosen mehr als deutlich. Beide haben sich unfassbar gut verstanden", erklärt Colleen Promiflash. "Lisa ist eine superinteressante Frau und sticht sehr heraus, man sieht ihr quasi an, dass David sie toll findet und sie viele Gemeinsamkeiten haben. Da gab es von Anfang an ein sehr hohes Kuss-Potenzial", stimmt ihr Chiara zu.

